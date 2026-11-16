Ma lenne 65 éves Scherer Péter

Ma lenne 65 éves az idén májusban elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész.

A sokak által kedvelt színházi és filmszínész 1961. november 16-án született Budapesten. 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától. 1984-től 1995-ig az Arvisura Színházi Társaság tagja volt. 1995–1997 között szabadfoglalkozású színész volt. 1997-ben részt vett a Bárka Színház megalapításában, 2002-ben Schilling Árpád hívására a Krétakör társulatához csatlakozott. A Krétakörben egy idő után Mucsi Zoltánnal, Katona Lászlóval és Gyulay Eszterrel elhatározták, hogy szeretnének a saját lábukra állni.

Nem egészen egy év szabadúszóság után együtt hozták létre a Nézőművészeti Kft.-t, melynek haláláig tagja volt.

Főbb színházi szerepei között van Pilátus (A Mester és Margarita); Hornyák Dávid (Bábelna); Claudius (Hamlet); Ferenc barát (Sok hűhó semmiért); Macduff (Macbeth); Ormándi Béla (Szentivánéji álom); Matyik Lajos (Titanic vizirevü); N legény (Mulatság); Dokter (Tótferi); Prézli (Kék, kék, kék); Bíboros (Amalfi hercegnő); Színpadmester (Hat szereplő szerzőt keres); Csordás Zoltán (A vészmadár); Piros (Hazámhazám); Samrajev (Siráj); Oronte (Mizantróp); Heimdall/Volker (A Nibelung-lakópark); Thézeusz (Fédra Fitness); A jég (Nemzeti Színház); Übü papa (Übü király és a magyarok – Budapest Bábszínház).

Első filmszerepét 1996-ban a Kern András rendezte Sztracsatellában kapta, három évvel később már főszerepet alakított a Gengszterfilmben, melyben először játszott partnerként Mucsi Zoltánnal. A szintén ebben az évben megjelent Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten című filmben játszott karakterének neve, Pepe egész további életútján művésznévként is elkísérte.

A későbbi években olyan ikonikus filmekben jelent meg a vásznon, mint a Kontroll (2003), az Argo (2004), a Magyar Vándor (2004), az Egy szoknya, egy nadrág (2005), az Egy bolond százat csinál (2006), a Papírkutyák (2008), a Made in Hungaria (2009) és a Kincsem (2017). Legutolsó szerepe Feri volt a 2025-ös Szenvedélyes nők című filmben.

Szinkronszínészként is több tucat filmhez kölcsönözte a hangját, állandó magyar hangja volt Zach Galifianakisnek (Másnaposok trilógia, Terhes társaság) és a Gru című animációs film főszereplőjének is, de többször szólalt meg hangján Eddie Marsan és Sacha Baron Cohen is.

Pályafutása során számos díjjal tüntették ki, 1995-ben vehette át a Színikritikusok díját, 1999-ben a Filmkritikusok díját, 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2009-ben Jászai Mari-díjat kapott. 2020-ban Karinthy- gyűrűvel, 2024-ben Budapestért díjjal ismerték el. 2025-ben neki ítélték a makói önkormányzat Páger Antal-színészdíját.

Forrás: hirado.hu

Fotó: MTI / Cseke Csilla

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