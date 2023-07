Újabb informatikai probléma a magyarországi határátkelőhelyeken

Informatikai rendszerprobléma merült fel július 25-én 08 óra 55 perctől a közúti határátkelőhelyeken és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – írja a police.hu.

Az ukrán–magyar átkelőkön is megnövekedett várakozási idővel kell kalkulálni. A nyári időszakban egyébként is jelentősen megnövekedett a várakozási idő. Az utazók főként Magyarország irányába számolnak be több órás várakozásról.

Amint a police.hu írja, a szakembereknek rövid időn belül, 09 óra 05 percre sikerült elhárítaniuk a hibát.