Ukrán embercsempészek ellen emeltek vádat Zalában

Vádat emelt a Lenti Járási Ügyészség egy ukránokból álló embercsempész társaság tagjai ellen, akik összesen 36 Srí Lanka-it próbáltak mikrobuszokba zsúfolva Olaszországba szállítani.

Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség szóvivője az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: az elsőrendű vádlott még márciusban tíz Srí Lanka-i állampolgárnak segített abban, hogy Romániából Magyarországon át Szlovéniába, majd Olaszországba juttassa őket. Ehhez egy társát is segíségül hívta, továbbá egy román és egy lengyel rendszámú autót is biztosított számára.



A két autóval először Romániából a csengersimai határátkelőn belépve Magyarországra csempésztek nyolc, okmányokkal nem rendelkező embert, majd Budapesten két további migránst is felvettek, akikkel Tornyiszentmiklósnál átjutottak Szlovéniába. Az autópályán történő határátlépést követően a szlovén hatóságok elfogták azt a járművet, amelyben a tíz Srí Lanka-i állampolgárt vitték, ezért az elsőrendű vádlott – akinek “előfutóként” kellett volna figyelnie az esetleges rendőri ellenőrzéseket – megfordult és visszatért Romániába.



Néhány nappal később az elsőrendű vádlott 26 Srí Lanka-i Olaszországba szállításáról állapodott meg, akiket társával – Bukarestből indulva – egy ukrán és egy lengyel rendszámú furgonban helyeztek el, őket egy szintén lengyel rendszámú mikrobusszal kísérte harmadik társuk. Magyarországra átérve minden migránst a mikrobuszba zsúfoltak be, sofőrt is cseréltek, majd az egyik üresen maradt furgon visszafordult Romániába, a másik pedig kísérte a csempészetteket a magyar– szlovén határra.



Tornyiszentmiklós térségében a Srí Lanka-iakkal telezsúfolt mikrobusszal egy erdős területen félreállt a harmadrendű vádlott, két társa pedig többször ki- és belépve a környékbeli határátkelőkön, azt igyekezett megtudni, hol tudják átvinni a 26 embert rendőri ellenőrzés nélkül. A migránsokat végül kiszállították a járműből, megmutatták nekik, merre tudják gyalog átlépni a zöldhatárt, és megígérték, hogy majd a túloldalon összegyűjtik őket. A szlovén hatóságok azonban rövid idő alatt elfogták a gyaloglókat.



Az illegális szállításban részt vevő három ukrán egyikét még aznap az M3-as autópályán állították meg, két társát pedig egy héttel később, Karcag közelében fogták el.

