A Bavi tájfun miatt több mint 2,8 millió embert telepítettek ki Kínában

Több mint 2,8 millió embert telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt, amely szombat este érte el az ország keleti partvidékét- közölte a kínai állami média vasárnap.

Bár vasárnap hajnalra erős trópusi viharrá gyengült, a meteorológusok továbbra is napokig tartó heves esőzésekre figyelmeztetnek Kelet- és Észak-Kínában.

A kínai meteorológiai szolgálat szerint a Bavi az idei év legerősebb tájfunjaként csapott le Kínára. A vihar szombaton 23 óra 20 perc körül először Csöcsiang tartomány Jühuan városánál ért partot, majd röviddel éjfél előtt másodszor is elérte a szárazföldet a Vencsou közigazgatási területéhez tartozó Jüecsing városánál.

A kitelepítettek közül több mint 2,2 millióan Csöcsiang tartományban élnek. A kínai hatóságok vasárnap estig nem jelentettek halálos áldozatokat vagy sérülteket.

A heves szél és az intenzív csapadék jelentős károkat okozott a térségben. A kínai állami televízió beszámolója szerint Jüecsingben több mint 1300 fa dőlt ki, a hegyvidéki területeken földcsuszamlások alakultak ki, több településen pedig utcákat és alacsonyabban fekvő területeket öntött el a víz. A mentőegységek folyamatosan dolgoznak a kidőlt fák eltávolításán és a közlekedés helyreállításán.

A tájfun a közlekedésben is fennakadásokat okozott. Hangcsouban két nagy vasútállomáson felfüggesztették a vonatközlekedést, a Hsziaosan nemzetközi repülőtéren 327 járatot töröltek. Sanghajban 1620 vasúti járat és 684 repülőjárat maradt el.

A kínai Országos Meteorológiai Központ közlése szerint a vihar vasárnap délelőtt Anhuj tartomány Ningguo város térségében haladt, és fokozatosan veszít erejéből. Várhatóan hétfőn kelet felé fordul, majd kedden eléri a Sárga-tenger északi részét.

A meteorológusok arra figyelmeztettek, hogy bár a Bavi gyengül, kiterjedt csapadékzónája miatt a következő napokban továbbra is heves, helyenként özönvízszerű esőzések várhatók Csilin, Liaoning, Hopej, Santung, Csiangszu és Anhuj tartományban, ami tovább növelheti az árvízveszélyt az elmúlt napok esőzései által már sújtott térségekben.

A tájfun külső csapadéksávjai vasárnap Sanghajt is elérték, ahol a meteorológiai szolgálat viharos széllökésekre és időszakos heves esőzésekre figyelmeztetett.

Tajvanon a tájfun átvonulása során 134-en sérültek meg, halálos áldozatról ugyanakkor nem érkezett jelentés. A kedvezőtlen időjárás miatt vasárnap 137 nemzetközi és 62 belföldi repülőjáratot töröltek.

Forrás: MTI

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