Ukrajnáról is adhatott ki információkat a menesztett amerikai tisztségviselő

Szigorúan bizalmas, az ukrajnai és az iráni konfliktussal kapcsolatos információkat szivárogtathatott ki Brett Sylvia amerikai altábornagy. A magas rangú katonai vezetőt a héten mentette fel tisztségéből Pete Hegseth hadügyminiszter – jelentette csütörtökön az Axios amerikai hírportál az ügyben zajló belső vizsgálatra hivatkozva.

Titkos jelentésből szivárogtathatott információkat

Sylvia a vezérkari főnökök egyesített bizottságánál a stratégiai, tervezési és politikai területért felelt. Az Axios értesülései szerint egy év alatt két különböző sajtóorgánumnak is szivárogtatott információkat.

Tevékenysége 2025 júniusában kezdődött, még azelőtt, hogy a Pentagon megtiltotta volna az újságíróknak a sajtóirodába való belépést. A kitiltást követően a Signal üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartotta a kapcsolatot az újságírókkal. Egyikükkel személyesen, egy étteremben is találkozott.

A vizsgálat szerint az éttermi találkozón az altábornagy egy titkos jelentés áttekintése során készített jegyzeteire támaszkodva ismertette az Ukrajnának nyújtott amerikai segítségről szóló, részben kitakart jelentés tartalmát.

Az Axios úgy tudja, Sylvia a vizsgálat során elismerte, hogy ő is azok közé a névtelenséget kérő tisztségviselők közé tartozott, akik bírálták a Pentagon vezetését.

Súlyos kötelezettségszegés miatt menesztették

Az altábornagyot szerdán, súlyos kötelezettségszegésre hivatkozva menesztették.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője az X közösségi oldalon leszögezte, hogy „a hadügyminisztérium nem tűri a bizalmas információk szándékos és engedély nélküli szivárogtatását”. Hozzátette, hogy a folyamatban lévő vizsgálatra tekintettel nem kommentálják tovább az ügyet.

Donald Trump amerikai elnök az esettel kapcsolatban újságíróknak azt mondta, hogy Sylviának „nagy gondjai lesznek, méghozzá hosszan tartó gondjai”.

Hivatalba lépése óta Hegseth több mint kéttucat magas rangú katonatisztet menesztett, köztük Randy George-ot, a hadsereg vezérkari főnökét, valamint Jeffrey Kruse altábornagyot, a Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) korábbi vezetőjét.

A hadügyminiszter korábban azt is bejelentette, hogy a tervek szerint 2027. január 1-jéig 20 százalékkal csökkentik a tábornoki és admirálisi pozíciók számát.

Forrás: MTI

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