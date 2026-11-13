Áradás és viharos szél érte el Horvátországot és Szlovéniát

Heves esőzések, áradások, havazás és viharos szél okoz fennakadásokat Horvátországban és Szlovéniában. Több helyen utakat öntött el a víz, Horvátországban a havazás és az erős szél miatt autópálya-szakaszokat zártak le, a tengerparton pedig számos hajójáratot töröltek. A meteorológiai szolgálatok további veszélyes időjárásra figyelmeztetnek.

Horvátországban elsősorban a Gorski kotar hegyvidéki térséget sújtják az esőzések. A Kupa folyó felső szakaszán rendkívüli árvízvédelmi intézkedéseket vezettek be, több út víz alá került.

A horvát meteorológiai szolgálat (DHMZ) az Adria több térségére narancssárga figyelmeztetést adott ki a viharos szél miatt. A széllökések sebessége helyenként elérheti az óránkénti 120-150 kilométert.

A heves esőzések mellett a havazás és a viharos szél is nehezíti a közúti közlekedést. A Gorski kotarban és Dalmáciában helyenként havazik, az utakon csúszásveszélyre és kőomlásokra is figyelmeztetnek.

A horvát autóklub (HAK) péntek délutáni tájékoztatása szerint a viharos szél miatt teljesen lezárták az A1-es autópályát Sveti Rok és Posedarje között. Az A6-os, Zágrábot Fiuméval (Rijeka) összekötő autópálya Kikovica és Delnice közötti szakaszán, valamint a Senj és Karlobag közötti tengerparti főúton csak személygépkocsik közlekedhetnek. Az ország belső részei és a tengerpart, illetve Isztria között a pótkocsis teherautók, nyerges vontatók és megfelelő téli felszerelés nélküli járművek számára nincs járható útvonal.

A rossz idő a tengeri közlekedést is akadályozza. A HAK tájékoztatása szerint több komp- és katamaránjárat nem közlekedik, köztük a Krk és Cres szigetét összekötő komp sem. Isztria, a Kvarner-öböl és Dalmácia több szigeti összeköttetése is szünetel.

Szlovéniában elsősorban a csütörtöki heves esőzések okoztak károkat. A katasztrófavédelem 37 esetben avatkozott be, a mentésben és a kárelhárításban tíz hivatásos és 22 önkéntes tűzoltó-egyesület vett részt. A tűzoltók elárasztott épületekből szivattyúzták ki a vizet, homokzsákokkal védték a veszélyeztetett ingatlanokat, és kidőlt fákat távolítottak el.

A szlovén környezetvédelmi ügynökség (ARSO) szerint az ország nyugati, déli és középső részén több folyó is kilépett a medréből. A vízszintek pénteken várhatóan fokozatosan csökkennek, de egyes területeken továbbra is maradhatnak elöntések.

Az esőzések mellett a havazás és a viharos szél is nehezítheti a közlekedést. Belső-Krajna és Kocevje térségében akár tíz centiméter vizes hó hullhat, a szlovén tengerparton pedig az óránkénti 100-120 kilométeres sebességet is elérhetik a széllökések. Az utakon a felgyülemlett víz és a kidőlt fák is fennakadásokat okozhatnak.

A hatóságok óvatosságra intik az útnak indulókat, és azt javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az útlezárásokról, a tengeri járatok változásairól és az aktuális időjárási figyelmeztetésekről.

Forrás: MTI

Nyitókép: HAK

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →