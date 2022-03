Berlin szeretné, ha Szerbia az EU teljes jogú tagjává válna

Németország azt szeretné, ha Szerbia teljes, egyenjogú és szabad tagja lenne az Európai Uniónak a jövőben – hangoztatta Annalena Baerbock német külügyminiszter Belgrádban pénteken.

A német diplomácia vezetője Aleksandar Vucic szerb államfővel tartott közös sajtótájékoztatót, amelyen leszögezte, hogy Németország támogatja Szerbia uniós törekvéseit.

Annalena Baerbock kiemelte, hogy az ukrajnai háborúval kapcsolatban mindenkinek, aki hasonlóan gondolkodik, össze kell fognia, és nemcsak az Európai Unión belül, hanem a teljes nemzetközi közösségben. Mint mondta, sem Németország, sem Szerbia nem akarta ezt a háborút, és míg a szerbek és a németek az építkezést választották, Vlagyimir Putyin orosz elnök pusztításba kezdett.

A német külügyminiszter rámutatott, hogy Szerbiát és Németországot is érzékenyen érinti az ukrajnai háború, mert mindkét országnak szoros kapcsolata van Oroszországgal, most azonban egyértelműen állást kell foglalni.

“Az uniós csatlakozás azt is jelenti, hogy készen állnak összehangolni állásfoglalásukat az Európai Unióéval. (.) Fontos jelnek tartom, hogy Szerbia is közölte, kész ukrán menekülteket befogadni” – fogalmazott a német diplomácia vezetője. Mint mondta, Berlin számára nem maradt észrevétlen Szerbia kiállása az ENSZ Közgyűlésében. Szerbia is egyetértett abban, hogy elítélendő Oroszország támadása Ukrajna ellen, ugyanakkor a belgrádi vezetés közölte: nem tud csatlakozni az Oroszország elleni szankciókhoz.

Kiemelte, hogy a Balkánon élők pontosan tudják, milyen a háború, és milyen értékes a béke. Ezért nemet kell mondani a határok erőszakos átrajzolására. “Aktívan kell dolgoznunk a Balkán békés jövőjéért” – fogalmazott.

Aleksandar Vucic szerb elnök a közös sajtótájékoztatón leszögezte: Szerbia számára a legfontosabb a béke és a stabilitás. Hozzátette: a német külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a Belgrád és Pristina közti kapcsolatot csakis párbeszéddel lehet megoldani. Rámutatott, hogy Belgrád és Berlin máshogyan gondolkodik Koszovóról, hiszen Németország elismerte a függetlenségét, de ez nem jelenthet akadályt a tárgyalások során.

Hozzátette: Szerbia európai integrációjával kapcsolatban megállapították, hogy a jogállamiság terén tapasztalható gondok megoldása kell legyen Belgrád számára a következő lépés.

Szerbia számára Németország az egyik legfontosabb partner, főleg a gazdaság terén – húzta alá a szerb államfő, aki azt is közölte, hogy a német cégek 75 ezer embert foglalkoztatnak Szerbiában, és Németország Szerbia első számú külkereskedelmi partnere, hiszen 2021-ben a kétoldalú kereskedelmi forgalom elérte a 6,5 milliárd eurót. Emellett Németország nagyon fontos politikai partnere is Szerbiának, még ha bizonyos külpolitikai kérdésekben nem is ért egyet Belgrád és Berlin – tette hozzá.

