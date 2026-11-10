Dánia 643 millió eurós katonai támogatást nyújt Ukrajnának

Dánia újabb, 4,8 milliárd dán korona, vagyis mintegy 643 millió euró értékű katonai támogatási csomagot jelentett be Ukrajna számára. Emellett további 150 millió koronát (körülbelül 20 millió eurót) különít el az ukrán energetikai ágazat sürgősségi támogatására. A döntést Volodimir Zelenszkij ukrán elnök koppenhágai látogatásának idején hozták nyilvánosságra.

Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter a parlament külügyi bizottságának ülését követően közölte, hogy

ez a 32. katonai támogatási csomag, amelyet Dánia a háború kezdete óta Ukrajna rendelkezésére bocsát.

A tárcavezető hangsúlyozta: országa továbbra is jelentős katonai segítséget kíván nyújtani annak érdekében, hogy Ukrajna a lehető legerősebb helyzetből vehessen részt a tárgyalásokon.

Rasmussen szerint Zelenszkij látogatását arra is fel kívánják használni, hogy konkrétan jelezzék: Ukrajna továbbra is számíthat Dánia támogatására.

Az ukrán államfő november 10-én Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel, az északi országok vezetőivel és a dán kormány képviselőivel találkozik. November 11-én pedig beszédet mond a dán parlamentben, a Folketingben.

Kárpátalja.ma

Forrás: mind.ua

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