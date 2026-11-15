Drónok támadtak három kereskedelmi hajóra a Duna-delta közelében

Drónok támadtak meg három kereskedelmi hajót a Duna-delta térségében, a romániai Sulina közelében szombat este. Az incidens miatt a román légierő két alkalommal is vadászgépeket riasztott.

A román védelmi minisztérium radarjai is észleltek a térségben a légi célpontokat. Az eset kapcsán Luca Niculescu román miniszterelnök nyilatkozott, és a támadásokat elítélve hangsúlyozta, hogy

az ilyen incidensek elfogadhatatlanok, valamint sértik a nemzetközi jogot.

A kormányfő szerint a történtek a Fekete-tenger biztonsági helyzetének romlását jelzik, amelyet Oroszország Ukrajna elleni háborúja idéz elő. Hozzátette:

Románia szövetségeseivel együtt továbbra is megteszi a szükséges intézkedéseket a térség biztonságának megerősítése érdekében.

Kárpátalja.ma

Forrás: kyivpost.com

Nyitókép: X/NOELREPORTS

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