Több mint 15 ezer járatot érintett az amerikai légi közlekedés összeomlása

Súlyos fennakadás bénította meg az Egyesült Államok légi közlekedését: a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) rendszereinek túlterheltsége miatt pénteken több mint 15 ezer járatot kellett késleltetni vagy törölni. Utasok ezrei rekedtek a repülőtereken, sokan a terminálok padlóján töltötték az éjszakát. A fennakadások szombaton is folytatódhatnak: további mintegy 3000 járat késésére vagy törlésére számítanak.

Az FAA november 13-án, péntek délután rendelte el az Egyesült Államok területén közlekedő járatok ideiglenes leállítását. Az intézkedés értelmében a repülőgépeknek a földön kellett maradniuk, és nem szállhattak fel. A döntés meghozatalakor több mint 3500 repülőgép tartózkodott a levegőben. A korlátozást több mint négy órával később, keleti parti idő szerint 20:15-kor oldották fel.

A FlightAware adatai szerint pénteken több mint 15 ezer járat késett vagy maradt el, szombatra pedig további mintegy 3000 járat esetében jeleztek hasonló problémákat. Egyes repülőtereken a parkolóhelyek és a kifutópályák kapacitása is elégtelennek bizonyult a felhalmozódott gépek fogadására.

Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter szerint a légi irányításban használt, rendkívül elavult útválasztók túlterhelődtek az adatok feldolgozása közben, és egymásnak ellentmondó információkat kezdtek szolgáltatni. Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter úgy fogalmazott, hogy az FAA új technológiákat vezetett be a meglévő rendszerbe, ami túlterhelte az elavult infrastruktúrát.

A kormányzat képviselői arra figyelmeztettek, hogy a rendszer korszerűsítéséig hasonló üzemzavarok ismét előfordulhatnak.

Mullin a légügyi hivatal technológiai rendszereinek teljes megújítását sürgette, amely becslése szerint akár 50 milliárd dollárba is kerülhet.

A beszámoló szerint Donald Trump elnök is arra ösztönözte a kongresszust, hogy fogadjon el törvényt a légiforgalmi irányítótornyok, terminálok és más létfontosságú infrastruktúra modernizálásáról.

Kárpátalja.ma

Forrás: UNN

Nyitókép: nytimes.com

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