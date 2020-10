Életbe lépett az éjszakai kijárási tilalom Csehországban

A kormányrendelet szerint este kilenc órától reggel ötig a csehek csak bizonyos kivételekkel – egyebek között a munkahelyre való utazás vagy egészségi probléma – hagyhatják el lakhelyüket. A kutyák sétáltatása közben legfeljebb 500 méterre lehet eltávolodni a lakhelytől.



A közszolgálati rádió szerda reggel a rendőrségre hivatkozva azt jelentette, hogy a kijárási tilalom betartásával az éjfél utáni órákban nem voltak problémák.



Az egészségügyi minisztérium honlapján megjelent legfrissebb adatok szerint kedden 15 663 új igazolt koronavírus-fertőzést mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, amely ez eddigi legmagasabb napi esetszám, 400-zal több, mint a múlt pénteki rekord. A járvány áldozatainak száma kedden százzal 2547-re emelkedett. A pontosított adatok szerint hétfőn 139-en hunytak el, amely az eddigi legmagasabb napi szám.



Egyre gyorsabban emelkedik a kórházban kezeltek száma is. Jelenleg 6191 embert ápolnak Covid-19 betegséggel, és a súlyos esetek száma 893-ra nőtt. A kórházban kezeltek száma egyre nagyobb terhelést ró a cseh egészségügyi rendszerre, mert a Covid-19 kezelésére elkülönített részlegek kapacitásuk felső határához közelítenek – mutatott rá a minisztérium.



A naponta elvégzett átlagban több mint 40 ezer teszt mintegy 30 százaléka mutat az utóbbi napokban pozitív eredményt, ami azt jelzi, hogy a járvány jelenleg gyakorlatilag ellenőrizhetetlenül terjed.



A cseh kormány ezért már hétfőn úgy döntött, hogy felkéri a képviselőházat az október 5-től érvényes és november 3-án lejáró szükségállapot meghosszabbítására. A szükségállapot jogi lehetőséget ad a kormánynak, hogy gyorsabban és egyszerűbben tudjon fellépni a koronavírus-járvány ellen. Radek Vondrácek, a képviselőház elnöke bejelentette, hogy péntekre összehívja a parlamenti alsóházának ülését, ahol napirendre tűzik a témát.



Csehországban jelenleg szigorú óvintézkedések vannak érvényben. Korlátozzák a kiskereskedelem, a szolgáltatások egész sorát és a szabad mozgást. Az arcmaszk viselése mindenütt kötelező. Bezártak a vendéglők, az iskolák áttértek a távoktatásra, szünetelnek a kulturális és sportrendezvények.



A kormány kedden arról is döntött, hogy az általános iskolák alsós osztályainak diákjai, akiknek a tervek szerint november 2-án vissza kellett volna térniük az iskolapadokba, továbbra is otthon maradnak.



Döntés született arról is, hogy a jövő héten az egész országban megkezdődik a nyugdíjasotthonok összes lakójának tesztelése. A költségeket az állam fizeti.

