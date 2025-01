Elhunyt a világ legidősebb embere

Száztizenhat éves korában meghalt a világ legidősebb emberének tartott japán Itoka Tomikó; az asszony haláláról az NHK japán közszolgálati televízió adott hírt szombaton.

A tájékoztatás szerint Itoka december 29-én hunyt el Hjógo prefektúra egyik idősotthonában. Az asszony 1908 májusában született Oszakában, és 30 évesen költözött a Hjógobeli Asijába.

Sie wurde 1908 in Osaka geboren: Tomiko Itooka lebte in einer der am schnellsten alternden Gesellschaften – und galt als ältester Mensch der Welt. Der Bürgermeister ihrer Heimatstadt würdigte die Mutter von vier Kindern. https://t.co/9VZJwXyefy

— DER SPIEGEL (@derspiegel) January 4, 2025