Elkezdődött a kétnapos uniós csúcstalálkozó Brüsszelben

Csütörtök délelőtt egymás után érkeztek az uniós állam- és kormányfők a brüsszeli uniós csúcsra. Az esemény meghívójában Charles Michel az Európai Tanács elnöke a legfőbb napirendi pontnak ismét az orosz-ukrán háborút nevezte meg, majd azt írta: az Európai Unió célja, hogy a következő tizenkét hónapon belül egymillió darab lőszerrel lássa el Ukrajnát.

A kétnapos uniós csúcson ismét csatlakozik majd videókonferencia keretében a tagállami vezetőkhöz Volodmir Zelenszkij unkrán elnök is.

A közös uniós lőszerbeszerzést korábban több uniós vezető is üdvözölte. Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője: „Az Európai Tanács válasza egyértelmű volt: Ukrajna továbbra is számíthat az Európai Unióra” – mondta az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

A német külügyminiszter is erről beszélt. Annalena Baerbock, német külügyminiszter: „Nemcsak a szállításokra kell összpontosítanunk, amiket mi, európaiak együtt tudunk koordinálni, hanem a közös gyártásra is” – fogalmazott.

Orbán Viktor miniszterelnök szerda este érkezett az uniós fővárosba, ahonnan csütörtökön egy Facebook-poszttal jelentkezett, amin António Guterres ENSZ-főtitkár, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Nikosz Hrisztodulídisz ciprusi elnök társaságában látható.

A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón úgy fogalmazott: aggodalomra ad okot, hogy nem a békés megoldás, hanem az eszkaláció irányába haladnak a folyamatok.

„A kormány továbbra is fenntartja azt az álláspontját, hogy tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség” – mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter. Leszögezte: Magyarország a közös lőszerbeszerzésben részt vesz, de ebből nem küld Ukrajnába.

„Most egyelőre egy közös uniós lőszerbeszerzésről tárgyalunk, illetve ebben szeretnénk résztvenni. Csoportos megrendelés lesz, gyakorlatilag egy hét éves időszakra. Ez előnyös Magyarország számára. Abban az időszakban, amikor nagyon nehéz lőszerhez jutni, könnyebben tudunk lőszerhez jutni. Az ennek keretében vásárolt lőszereket csak a magyar honvédség fogja felhasználni. Nyilván lesznek olyan uniós tagállamok, amelyek az így vásárolt lőszerből a frontra is küldenek. Magyarország a lőszerbeszerzésben részt vesz, de külföldre továbbra sem akar fegyvereket, élet kioltására alkalmas eszközöket küldeni” – jelentette ki.

A hivatalos tájékoztatás szerint a csütörtök-pénteki EU-csúcs napirendjén az ukrajnai háború mellett gazdasági kérdések: az európai versenyképesség, a belső piac helyzete, valamint az energiaügyek szerepelnek. De sajtóhírek szerint a belsőégésű motorok 2035-től történő uniós tiltásának ügye is naprendre kerülhet.

„Egy nagyon fontos magyar szempont is szóba fog kerülni: a demográfia kérdése. Úgy tudjuk, hogy ez a záró dokumentum tervezetében is szerepel. Magyarország szerint a demográfia kiemelten fontos, a fenntarthatóság kulcsa, a munkaerőproblémákra is megoldást jelenthet. Ez lesz majd az egyik legfőbb téma a jövő nyáron kezdődő magyar uniós elnökség során is” – jelentette az M1 Híradóban Baraczka Eszter a Közmédia központ brüsszeli tudósítója.

Hozzátette: Ukrajna kapcsán a lőszerszállításokról fognak tárgyalni, illetve arról, hogyan lehet ehhez forrást találni, hiszen jelen pillanatban a békekeret kimerült. Szó lesz még az elszámoltathatóságról, bele értve a Putyin elnök ellen kiadott nemzetközi elfogató parancsot is. Szankció most nincs napirenden, de egyre több tagállam kezdte szorgalmazni a 11. szankciós csomagot.

Forrás: hirado.hu