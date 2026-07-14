Macron: Ukrajna 16 francia Rafale vadászbombázót szerez be
Franciaország és Ukrajna hétfőn egy „útitervről” állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, „az elsőnek 2028-2029-ben már az ukrán légtérben kell repülnie” – jelentette be Emmanuel Macron francia elnök.
Az ukrajnai légvédelem erősítésére Kijev „az új generációs SAMP/T egységekből egy első sorozatot is beszerez, amely kiegészíti azokat a légvédelmi rendszereket, amelyeket a következő hetekben szállítanak le a rakétáikkal együtt” – tette hozzá az államfő az Ukrajnát támogató országok párizsi tanácskozása után tartott sajtótájékoztatón.
A megállapodásban benne van a radarok leszállítása, valamint az AASM bombák, az Aster 30 légvédelmi rakéták és Scalp cirkálórakéták licenc alapján történő ukrajnai gyártása is – jelezte Emmanuel Macron.
A francia elnök elmondta: a tervezett nemzetközi alakulat (Multinational Force – Ukraine, MNFU), amelyet a fegyverek elhallgatása után telepítenének Ukrajnába, hadgyakorlatokat kezd a következő hónapokban a szomszédos országokban.
Forrás: MTI
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