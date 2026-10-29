Mintegy 150 bunkert építene az orosz határ közelében Észtország

Észtország mintegy 150 bunker építését tervezi az Oroszországgal közös határ közelében, miközben a gyalogsági aknák szállítására vonatkozó szabályokat is módosítja. A balti állam a romló biztonsági helyzetre tekintettel erősíti védelmi képességeit.

Martin Herem észt védelmi miniszter tájékoztatása szerint a tervezett bunkerek közül mintegy száz állami, további ötven pedig önkormányzati vagy magántulajdonban lévő területen épülhet meg. Magánterületek igénybevétele esetén az állam egyeztet a tulajdonosokkal, akik kártalanítást, bérleti díjat vagy a földterület megvásárlását ajánlhatják fel. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs átfogó terv egy szélesebb határ menti területsáv felvásárlására.

Az észt parlament, a Riigikogu október 28-án elfogadta a stratégiai áruk szállításáról szóló törvény módosítását is, amely megszünteti a gyalogsági aknák Észtország területén történő átszállításának tilalmát.

A változtatásra azért került sor, mert az ország 2025 végén – a biztonsági helyzet romlására hivatkozva – kilépett a gyalogsági aknák használatát tiltó ottawai egyezményből. Észtország mellett Finnország, Lettország, Litvánia és Lengyelország is kilépett a megállapodásból.

A törvénymódosítás megszünteti azokat a jogi akadályokat, amelyek nehezítették a gyalogsági aknák észtországi katonai alkalmazásának előkészítését. Az indoklás szerint az aknák átszállítására például Finnországban lehet szükség, de az Észtországban állomásozó amerikai katonai egységek számára is jelentősége lehet a változtatásnak.

Az észt védelmi minisztérium emellett egy négy évre szóló ifjúságpolitikai programot is elfogadott.

A tervek között szerepel a fiatalok drónkezelési képzése, valamint az ország védelmével kapcsolatos ismeretek hangsúlyosabb megjelenítése az iskolai tananyagban.

A biztonsági intézkedések hátterében az orosz–észt határ menti feszültségek erősödése áll. Szeptemberben Oroszország tíz napra kijárási korlátozásokat vezetett be az Észtországgal határos Kingiszeppi és Szlancevi járásban. Az orosz hatóságok hivatalos indoklása szerint az intézkedések célja az államhatár védelmének megerősítése volt.

Kárpátalja.ma

Forrás: rubryka.com

Nyitókép: az észt–orosz határ Narva városánál (Fotó: Marko Mumm/AFP)

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