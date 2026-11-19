Az antiszemitizmus elleni küzdelem erősítését és a zsidó élet előmozdítását célzó uniós stratégia részeként az Európai Bizottság bemutatta az európai holokausztemlékhelyek hálózatát, a kezdeményezés célja, hogy erősítse az emlékezést, a történelmi megértést és a polgári felelősségvállalást.

A brüsszeli közlemény szerint a hálózat 18 országban 32 holokausztemlékhelyet kapcsol össze az Európai Unión belül és azon kívül, hozzájárulva a holokauszt tagadásának és eltorzításának visszaszorításához.

Magnus Brunner belügyi és migrációs biztos a kezdeményezés brüsszeli bemutatásakor kijelentette: tekintettel arra, hogy a holokauszt (héber megfelelője a soá) Európa-szerte és azon túl is számos helyszínt érintett, sürgető szükség van egy összehangolt, a jövőre összpontosító megközelítésre.

„Ahogy a soá utolsó tanúi is eltávoznak közülünk, közös felelősségünk minden eddiginél nagyobb, hogy életben tartsuk a holokauszt emlékét, és tanuljunk a múltból. Az európai holokauszt-emlékhelyhálózat és annak tagjai biztosítják, hogy az üldöztetés, a gyilkosságok, valamint az ellenállás, a mentés és a túlélés története fennmaradjon” – fogalmazott.

A hálózat az Európai Holokausztkutatási Infrastruktúra (EHRI) és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) partnerségével jött létre. A tervek szerint 2026 vége felé újabb pályázati felhívást tesz közzé az Európai Bizottság a holokausztemlékhelyek számára a hálózathoz való csatlakozáshoz – tájékoztatott.

Forrás: mult-kor.hu

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