Öt ország és az EU képviseli majd Európát az ukrajnai tárgyalásokon

Öt európai ország – Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Lengyelország és Olaszország –, valamint az európai uniós intézmények képviselik Európát a következő esetleges ukrajnai tárgyalásokon – jelentette be pénteken Dublinban António Costa, az Európai Tanács elnöke.

„Üdvözlünk minden olyan diplomáciai erőfeszítést, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalhoz ültessük Oroszországot” – mondta pénteken Costa újságírók előtt az Európai Unió csúcstalálkozója után. „Reméljük, hogy ez konkrét eredményekhez vezet majd” – tette hozzá.

Csütörtökön Jared Kushner amerikai tárgyaló jelezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kész elfogadni az európaiak részvételét a folyamatban. Moszkva egyelőre azt közölte, hogy nem született döntés az Európai Unió meghívásáról.

Németország, Franciaország és Nagy-Britannia – gyakran Olaszország és Lengyelország támogatásával – irányította eddig a háború lezárására irányuló diplomáciai európai erőfeszítéseket.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hozzátette, hogy az érintett intézmények az Európai Bizottság és a tagállamokat tömörítő tanács.

„Az EU elvei és a tárgyalással kapcsolatos álláspontja kidolgozott, európai csapatunk továbbra is szoros együttműködésben és teljes egységben jár el” – mondta António Costa.

Hozzátette:

Európának „világos és egységes hangon kell megszólalnia minden, az Ukrajna jövőjét, valamint a kontinensünk biztonságát meghatározó valamennyi tárgyaláson. (…) Az EU központi szerepet játszik az Ukrajna európai jövőjére, az újjáépítésére és jólétére vonatkozó tárgyalásokon”

– nyomatékosította a portugál politikus.

A vita arról, ki képviselje Európát a tárgyalóasztalnál, az Egyesült Államok közvetítésével folyó ukrán–orosz tárgyalások tükrében vált fontossá. Míg a kisebb tagállamok és az uniós intézmények Kaja Kallast, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét vagy António Costát szerették volna látni a küldöttség élén, más tagállamok – közötük Németország és Olaszország – a saját tárgyalóikat akarták küldeni a megbeszélésekre.

Forrás: MTI

Nyitókép: picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH

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