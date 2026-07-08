Az Európai Parlament méltatja Ukrajna reformtörekvéseit

Az Európai Parlament szerdán elfogadott állásfoglalásban üdvözölte Ukrajnának az uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reformtörekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról.

Az állásfoglalás üdvözli, hogy 2026 júniusában megnyíltak a csatlakozási tárgyalások első, úgynevezett alapvető fejezetei, és reményét fejezi ki, hogy a további tárgyalási fejezetek is hamarosan megnyílhatnak.

A képviselők méltatták Ukrajna erőfeszítéseit a demokratikus intézmények megerősítése, a hatalmi ágak szétválasztásának megőrzése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén, ugyanakkor további előrelépést sürgettek ezeken a területeken.

Hangsúlyozták, hogy a jogállamiság megerősítése növeli az újjáépítés átláthatóságát, javítja a befektetési környezetet és erősíti a nemzetközi partnerek bizalmát.

Forrás: MTI

Nyitókép: Wikipédia

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