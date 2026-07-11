Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a ljubljanai kerületi bíróság Porfirije szerb ortodox pátriárkát, a ljubljanai szerb ortodox egyházközségre pedig pénzbírságot szabott ki egy munkahelyi zaklatással kapcsolatos ügyben – jelentette az N1 regionális hírtelevízió. Az egyház legfelsőbb vezető testülete, a Szent Szinódus botrányosnak nevezte az ítéletet.

A Szent Szinódus közleménye szerint a bíróság a pátriárkára négy hónap, egy év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki, míg a ljubljanai szerb ortodox egyházközséget 10 ezer eurós, egy év próbaidőre felfüggesztett pénzbírsággal sújtotta.

A közlemény szerint sem Porfirijét, sem jogi képviselőjét nem értesítették arról, hogy eljárás indult ellene, és a bíróság a váddal kapcsolatban meghallgatásra sem idézte be az egyházfőt.

A testület a történteket „kafkai pernek” nevezte, amely megfogalmazása szerint kizárólag a szerb ortodox egyház jó hírneve, intézményrendszere és méltósága, valamint személy szerint a pátriárka ellen irányult.

A Szent Szinódus álláspontja szerint az ítélet sérti a szerb ortodox egyház szlovéniai jogállását rendező megállapodást, a szlovén vallásszabadságról szóló törvényt, a szlovén alkotmánybíróság kötelező erejű állásfoglalását, valamint a jogállamiság alapelveit.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök a döntést szégyenletesnek nevezte. Véleménye szerint az ítélet azt mutatja, miként viszonyulnak a szerb ortodox egyházhoz, amelyet a szerb társadalom egyik tartópillérének nevezett.

A szerb sajtó márciusban számolt be arról, hogy a szlovén ügyészség vádat emelt Porfirije ellen egy csaknem tíz évvel ezelőtti, munkahelyi zaklatással kapcsolatos ügyben. A vád szerint a ljubljanai egyházközség egyik papja azt állította, hogy a jelenlegi pátriárka nyomást gyakorolt rá, mert nem volt hajlandó valótlan tanúvallomással eltussolni az egyház pénzügyeivel kapcsolatos feltételezett szabálytalanságokat.

A bíróság az ítélet részletes indoklását egyelőre nem hozta nyilvánosságra. Az ügyben a szerb ortodox egyház jelezte, hogy minden rendelkezésére álló jogi lehetőséget igénybe vesz az ítélet megtámadására.

Porfirije 2021-es megválasztásáig a zágrábi és ljubljanai szerb ortodox egyházmegye metropolitája volt.

Forrás: MTI

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