Annak ellenére, hogy Ukrajna az öt hónap múlva esedékes francia elnökválasztási kampány egyik fő témájává vált az elmúlt hetekben, a felmérések azt mutatják, hogy az Oroszország által kirobbantott háború egyre távolabb kerül a franciák mindennapi aggodalmaitól, és kevéssé lesz hatással a szavazás kimenetelére.

Ha most vasárnap tartanák a francia elnökválasztást, a felmérések szerint a második fordulóba bejutó két jelölt a radikális baloldal vezetője, Jean-Luc Mélenchon és a szélsőjobboldali Marine Le Pen lenne. Ukrajna kérdésében mindketten ellentétes álláspontot képviselnek a jelenlegi kormányzathoz képest, és felfüggesztenék a Kijevnek nyújtott francia pénzügyi támogatást.

Jean-Luc Mélenchon kedden ismét kritikák kereszttüzébe került, miután az X közösségi oldalon megosztotta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter figyelmeztetését a francia katonák ukrajnai jelenlétével kapcsolatban.

„Semmilyen körülmények között nem szabad hadviselő féllé válnunk Ukrajna oldalán”

– jelezte a radikális baloldali jelölt.

A megjegyzésre azonnal reagált a francia védelmi miniszter.

„Nem: nem vagyunk háborús szövetségesei Ukrajnának. Kizárólag Szergej Lavrov, a Kreml propagandája és ön állítja ezt” – válaszolta Alice Rufo.

A felméréseket vezető Marine Le Pen is rendszeresen foglalkozik Ukrajna helyzetével.

A Nemzeti Tömörülés jelöltje hétfőn találkozott Ukrajna párizsi nagykövetével, akinek megerősítette, hogy amennyiben elnökké választják, hat hónap után leállítja Ukrajna pénzügyi támogatását a francia költségvetési helyzet miatt.

„Marine Le Pen álláspontja veszélybe sodorná a franciákat és Európát” – jelentette ki kedden a France2 köztévében Benjamin Haddad, az európai kérdésekért felelős kormánytag.

Arra is emlékeztetett, hogy a szélsőjobboldali jelölt az Ukrajna ellen indított orosz invázió 2022-es kezdete óta ellenzi Ukrajna gazdasági és katonai támogatását és az Oroszország elleni szankciókat.

A tárcavezető szerint a franciák ugyanakkor továbbra is szolidárisak Ukrajnával.

Az Ipsos-BVA közvélemény-kutató intézet hétfőn megjelent felmérése viszont az mutatja, Ukrajna a franciák aggodalmait kiváltó témák között a tizedik helyen áll, és csupán 6 százalékukat aggasztja személyesen a konfliktus.

„A problémák szintjén az ukrajnai háború valóban a sor végén áll” – állapította meg Adélaide Zulfikarpasic, az Ipsos BVA közvélemény-kutató intézet munkatársa.

Tavaly még a franciák 13 százalékát foglalkoztatta a kérdés.

„Ez a téma elvesztette az intenzitását” – véli a kutató, aki szerint „ez egy olyan téma, amely nem feltétlenül fog sokat számítani” az elnökválasztás szempontjából.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy éppen a szélsőséges pártok szavazói a legkevésbé érzékenyek az ukrán konfliktusra.

A Nemzeti Tömörülés választóinak 2, Jean-Luc Mélenchon pártjának, az Engedetlen Franciaország szavazóinak pedig 3 százalékát foglalkoztatja, miközben a centrista szavazók számára továbbra is központi kérdésnek számít, 18 százalékukat napi szinten foglalkoztatja.

„Túl sok belpolitikai probléma van ahhoz, hogy Ukrajna jelentős hatással legyen az elnökválasztási kampányra” – mondta az AFP francia hírügynökségnek Rémi Lefebvre, az észak-franciaországi Lille egyetemének politikatudományi professzora, arra figyelmeztetve, hogy „meg kell különböztetni a franciák aggodalmait és a kampánydinamikát”.

A felmérés arra a különbségre is rávilágított, hogy a franciákat egész más témák érdeklik, mint amelyekkel a jelöltek és a média próbál foglalkozni a kampányban.

Adélaide Zulfikarpasic szerint az ukrajnai háború továbbra is a politikai viták középpontjában marad, de nem lesz az elnökválasztás fő mozgatórugója, ellentétben a megélhetési problémákkal, a közbiztonsági kérdésekkel vagy az államháztartási hiánnyal, amelyek első helyen foglalkoztatják a franciákat.

Forrás: MTI

Nyitókép: euronews.com

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