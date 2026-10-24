Meggyilkoltak egy ungvári származású nőt Izraelben

Megrázó gyilkosság történt az izraeli Kirját-Hajim városában, Haifa közelében: saját lakásában megöltek egy 43 éves, Ungváron született ukrán nőt, Jana Zikovát. A támadásnak hatéves kisfia is szemtanúja volt. A bűncselekmény elkövetésével a nő 30 éves volt élettársát gyanúsítják.

Az izraeli sajtó beszámolói szerint a tragédia egy lakóház negyedik emeleti lakásában történt, ahol az asszony a kisfiával élt. A gyermek idén kezdte meg az általános iskola első osztályát.

A szomszédok elmondása szerint a nő korábban már beszélt párkapcsolati problémáiról, és állítólag azt is bevallotta, hogy fél a férfitól. A pár a tragédia idején már nem élt együtt.

A szomszédok próbáltak segíteni

A beszámolók szerint a ház lakói kiabálásra lettek figyelmesek, ezért a nő lakásához siettek. Egyikük magához vette a támadás szemtanújává vált kisfiút, és próbálta megnyugtatni.

A helyszínre rendőröket és mentőket hívtak, ám a nő életét már nem tudták megmenteni: az orvosok megállapították, hogy késszúrások következtében halt meg.

A feltételezett elkövetőt a lakásban találták meg, majd őrizetbe vették. A hatóságok jelenleg a gyilkosság körülményeit és indítékát vizsgálják. A kisfiút az illetékes szociális szolgálatok gondozásába helyezték.

A nő egyedül nevelte gyermekét

A szomszédok szerint Jana Zikova egyedül nevelte fiát, és sokat foglalkozott vele. Egyikük az izraeli sajtónak úgy nyilatkozott, hogy a nő kedves volt, és féltve óvta a gyermekét, akiről jól gondoskodott.

Az izraeli sajtó értesülései szerint az áldozat édesanyja körülbelül egy hónappal ezelőtt még Izraelben tartózkodott, később azonban visszatért Ukrajnába. A hozzátartozókat már értesítették a tragédiáról.

A nyomozás folyamatban van. A gyanúsított büntetőjogi felelősségéről a bíróság dönt.

Kárpátalja.ma

Forrás: tsn.ua

Nyitókép: transkarpatia.net

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