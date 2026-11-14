Jövő héten találkozik egymással a kínai, az amerikai és az orosz elnök

Donald Trump amerikai elnök, Hszi Csin-ping kínai államfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök november 19-én háromoldalú találkozót tart a dél-kínai Sencsenben. A megbeszélések egyik fő témája a nukleáris fegyverarzenálok ellenőrzéséről szóló megállapodás előkészítése lehet – írja a New York Post egy fehér házi tisztviselőre hivatkozva.

A csúcstalálkozót az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) éves fórumának keretében rendezik meg. A lap értesülései szerint a vezetők elsősorban a nukleáris fegyverkészletek ellenőrzéséről szóló lehetséges megállapodásról tárgyalnak majd. Emellett valószínűleg szóba kerül az iráni háború, valamint az Észak-Korea körüli helyzet is.

Egyelőre nem tudni, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborúja napirendre kerül-e.

A találkozó az Egyesült Államok, Kína és Oroszország vezetőinek első háromoldalú csúcstalálkozója lesz. Olivia Wales, a Fehér Ház szóvivője megerősítette, hogy Trump kínai látogatásán felveti a világ nukleáris fegyverkészleteinek csökkentését, mivel azok elterjedését rendkívül veszélyesnek tartja.

Kárpátalja.ma

Forrás: apostrophe.ua

Nyitókép: AP/Getty Images

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