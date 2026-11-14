Holtan találtak egy 16 éves ukrán lányt Hollandiában

Két napig tartó keresést követően holtan találták a 16 éves Alina Alekszejevát a hollandiai Workumban – számolt be róla az UNIAN hírügynökség november 13-án.

A lány november 9-én tűnt el, miután elment a boltba, de nem tért haza.

A Hart van Nederland beszámolója szerint a holttestét nem messze attól a helytől találták meg, ahol utoljára látták. A keresésben több készenléti egység vett részt: a vízterületet víz alatti drónnal, a környéket pedig helikopterrel kutatták át.

A rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit, de egyelőre nem találtak bűncselekményre utaló jeleket.

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