Jeruzsálem óvárosa megújulva várja a zarándokokat és a turistákat

Jeruzsálem óvárosa idén húsvétra megújulva várja a koronavírus-járvány után a zarándokokat – jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű újság hírportálja.

Az idén egybeeső húsvét, pészach és ramadán ünnepére utolsó szakaszába ért Jeruzsálem óvárosának évtizedes akadálymentesítése, már a teljes terület 95 százaléka és a Jézus utolsó útját jelző Via Dolorosa teljes hat kilométere járható kerekesszékkel is.

A lap beszámolója szerint eddig komoly nehézségeket okozott a hirtelen megbetegedő emberek orvosi ellátása, de a szűk sikátorokat megközelíthetik már különleges mini mentőjárművek és tűzoltóautók, szemeteskocsik és a babkocsikkal közlekedő emberek is.

A turisták és zarándokok mellett az ott élők életminőségét is javítja a 22 millió sékelből (közel 2,4 milliárd forint) megvalósított építkezés.

“Mivel a jeruzsálemi óváros az UNESCO Világörökség helyszíne, minden változást megfigyelő és műemlékvédő csoportok kísérnek figyelemmel, és teljesíteni kell az ő elvárásaikat is” – hangsúlyozta Gura Burger, a felújítási programot végrehajtó Kelet-Jeruzsálemi Fejlesztési Vállalat szóvivője.

Jeruzsálem óvárosa öt dombra épült, amelyek között nyolcvan méteres a legnagyobb szintkülönbség, és ezért a generációk óta épített lépcsők ezrei jellemzik a sikátorokat.

Az építkezés a lépcsők szomszédságában kerekesszékes közlekedést is biztosító kövezetet hozott létre, kihasználva a munkálatokra a koronavírus-járvány nyújtotta lehetőséget, amikor külföldiek hosszú időn át nem léphettek be Izraelbe, és csak a helyiek jártak a szinte kihalt óvárosban.

A projekt keretében felújították az óvárosi járdákat, a föld alatti infrastruktúrát, benne a szennyvizet elvezető csatornákat és a kábeleket, akadálymentesítő rámpákat terveztek és építettek, átfestették a homlokzatokat és a pergolákat, klímaberendezéseket tettek számos helyre, rendezték az üzletek, lakóházak bejáratait, több helyen kapaszkodókat helyeztek el a falak mentén az utca lejtése miatt, és létrehoztak 14, táblákkal jelzett, akadálymentesített és díjmentes illemhelyet.

A teljes akadálymentesítést a Turisztikai Minisztérium, a Jeruzsálemi Önkormányzat, az Izraeli Régészeti Hatóság, a Jeruzsálemi Fejlesztési Hatóság és a Kelet-Jeruzsálemi Fejlesztési Vállalat együttműködésével, a Jeruzsálemi és Örökségvédelmi Minisztérium vezetésével végezték.

Forrás: MTI