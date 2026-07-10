Megérkezett a bayeux-i kárpit Londonba

Megérkezett pénteken a bayeux-i kárpit Londonba. Az Anglia normann meghódításának autentikus történelmi forrásaként is nyilvántartott hímzett „képregényt” a British Museumban állítják ki 2026. szeptember 10. és 2027. július 11. között. A páratlan művészettörténeti emlék londoni bemutatását a szakma és a brit sajtó egyöntetűen az évszázad nagy-britanniai kulturális eseményeként tartja számon.

A XI. században született világhírű műalkotás időleges átadásáról 2018-ban született elvi döntés, de a terv megvalósulását hétévi tárgyalássorozat előzte meg.

A csaknem ezeréves kárpit szállítását Franciaországban számos szakértő ellenezte, mert attól tartottak, hogy a vászon állagában helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek a mozgatás miatt.

A szállításhoz azonban egy olyan egyedi eszközt gyártottak, amely gyakorlatilag minden káros rázkódást kiszűrt. A kárpitot egy alumíniumrekeszbe helyezték, a rekeszt pedig egy konténer belsejében függesztették fel tizenkét lökésgátló fémrugóval.

A szerkezetet egy kamion szállította Nagy-Britanniába a brit és a francia partok közötti tenger alatti vasúti útvonalon.

A szállítás teljes titoktartás mellett zajlott, időpontját nem jelentették be előre, és az sem ismert, hogy a vásznat – amelyet már tavaly eltávolítottak a teljes renoválásnak alávetett bayeux-i múzeumból – hol tárolták, mielőtt pénteken Angliába hozták volna.

A 68 méter hosszú, fél méter széles hímzés 58 képben, magyarázó latin szövegekkel mutatja be Anglia normann meghódítását, az ahhoz vezető történelmi eseménysort és az 1066 októberében megvívott, normann győzelemmel végződött, hat évszázadnyi angolszász uralomnak véget vető hastingsi csatát, amelyben az angol király, Harold Godwinson is meghalt.

Harold halálát a kárpit külön jelenetben és szöveges leírásban ábrázolja.

A rendkívüli szakértelemmel megalkotott hímzésmunka készítésének helyszíne és ideje nem teljesen egyértelmű, de a szakértők többsége szerint a kárpit Angliában készülhetett az 1070-es évek végén, nagy valószínűséggel Bayeux püspöke, Odo – Vilmos féltestvére – megbízásából.

A belépők árusítása július 1-jén, példátlan érdeklődés mellett kezdődött: az online értékesítési platformon azonnal 80 ezres sor alakult ki, és a nap folyamán voltak időszakok, amikor kilenc órát kellett várni, mire a vásárlók eljutottak odáig, hogy megvehessék jegyüket.

George Osborne, a British Museum elnöke, volt brit pénzügyminiszter közölte, hogy 7,5 millió látogatóra számítanak a kiállítás idején.

Forrás: MTI

(Nyitókép: AFP)

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