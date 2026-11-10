Kémkedés gyanújával vettek őrizetbe ukrán állampolgárokat Lengyelországban

Két ukrán állampolgárságú férfit vett őrizetbe a lengyel belbiztonság (ABW) Oroszországnak folytatott kémkedés gyanújával, a gyanúsítottakat három hónapos előzetes letartóztatásba helyezték – közölte Tomasz Siemoniak lengyel titkosszolgálati miniszter kedden az X-en.

Egy 24 és egy 25 éves férfiról van szó, akiket a Varsóhoz közeli Minsk Mazowieckiben vettek őrizetbe. A gyanú szerint megfigyelték és fényképezték a lengyelországi stratégiai infrastruktúrát és a katonai létesítményeket.

A két férfit kémkedés mellett szabotázsakciók szervezésével és járművek felgyújtásával is meggyanúsították.

Az ABW szerint a felgyújtott járművek rendszámát előzőleg úgy változtatták meg, hogy az ukrán hadsereg járművein használt rendszámokra hasonlítottak.

Ennek az lehetett a célja, hogy „megnehezítsék a felgyújtás valódi hátterének megállapítását”, és ezáltal dezinformáció terjesztése céljából az ukrán félre tereljék a gyanút – írta Siemoniak.

Feladataik teljesítéséért a gyanúsítottak pénzt kaptak, egyebek mellett kriptovalutában.

Ha bűnösnek találják és elítélik őket, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphatnak.



MTI

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