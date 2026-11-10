Közös kiállítás látható Bécsről és Budapestről az osztrák fővárosban

Bécs és Budapest 1970-től napjainkig bekövetkezett több mint öt évtizedes fejlődését, átalakulását és történelmi kapcsolódási pontjait mutatja be az a kiállítás, amely keddtől látható az osztrák fővárosban.

A Globális városok: Bécs – Budapest Városi térszerkezetek az 1970 és 2026 közötti évek változásainak idején című tárlat ingyenesen látogatható a Ringturm kiállítóközpontjában – közölte Bécs városának budapesti irodája kedden.

A tárlat a két város párhuzamos fejlődését bemutató háromrészes sorozatot zárja; az előző két esemény a Duna menti metropoliszok (1870–1920) és a Metropoliszok (1920–1970) című tárlat volt. A mostani kiállítás középpontjában 1989, a vasfüggöny leomlásának éve áll.

Mint a közleményben felidézték, a hetvenes évek közepén a Helsinki-folyamattal megindult a közeledés Kelet és Nyugat között. Bécs ekkor egy névlegesen semleges, nyugatorientált állam fővárosa volt, Budapest pedig egy szocialista államé, amely Nyugat felé lehetővé tette az óvatos nyitást. Ezzel egyidejűleg ismét egyre inkább a figyelem középpontjába került az Osztrák–Magyar Monarchián belüli közös múlt.

A kiállítás Bécs és Budapest közelmúltbeli történetét nem csupán építészetük alapján mutatja be. Arra is rávilágít, miként formálták a társadalmi és politikai változások a két város arculatát, és hogyan változtatja meg az épített környezet a lakók mindennapi életét.

A két város fejlődésében a városkép védelmétől és az új közlekedési rendszerektől kezdve a lakásépítésen, a szuburbanizáción és a fogyasztáson át egészen a közterek, a zöldfelületek és a klímaváltozás kérdéséig számos területen figyelhetők meg párhuzamos folyamatok. Ugyanakkor eltérő modernizációs és alkalmazkodási stratégiák is kirajzolódnak. Az építészeti formák mögött így mindenekelőtt a városi életformák átalakulása válik láthatóvá.

Az előző két kiállításhoz hasonlóan Bécset és Budapestet ezúttal is közvetlenül, egymás mellé állított képpárok segítségével lehet összehasonlítani. Nyolc tematikus egységben fényképek és a hozzájuk kapcsolódó szövegek mutatják be a két metropolisz átalakulását, egyaránt láthatóvá téve a közös vonásokat és az eltérő fejlődési irányokat.

A kortárs felvételek jelentős részét Tamáska Máté kurátor készítette. A kiállításhoz egy 190 oldalas kétnyelvű katalógus készült, amely részletesen mutatja be Bécs és Budapest elmúlt öt évtizedének építészeti és társadalmi átalakulását.

A két Duna menti város párhuzamos építészeti fejlődését bemutató kiállítást hétfőn Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere és Christian Stocker, az Osztrák Köztársaság szövetségi kancellárja nyitotta meg – írták a közleményben.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Karácsony Gergely

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