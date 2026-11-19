Kibertámadás érte az Európai Bizottságot, az incidens során feltehetően személyes adatok kerültek veszélybe, a munkatársak továbbá nem tudták rögzíteni fizetésre és szabadságokra vonatkozó adataikat – közölte a Politico Playbook, a brüsszeli hírportál reggeli hírlevele csütörtökön.

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a támadás nagy részét sikerült megfékezni, de a kár teljes mértéke egyelőre ismeretlen – nyilatkozta a hírportálnak az eset részleteit ismerő uniós tisztségviselő. A rendszerek fokozatosan újra elérhetővé válhatnak, a válaszok megtalálása azonban több időt vesz igénybe – tette hozzá.

Thomas Regnier a brüsszeli testület illetékes szóvivője közölte: az Európai Bizottság megtette a szükséges lépéseket „egy észlelt kibertámadásra reagálva”.

Forrás: MTI

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