Lengyelországban eltűnt egy 16 éves ukrán lány

A lengyel rendőrség keresi a 16 éves Vlada Volosinát, aki október 24-én tűnt el a Nagy-lengyelországi vajdaságban található Czerwonak településről. A hatóságok feltételezése szerint a lány Poznańban vagy Swarzędzben tartózkodhat.

A lány október 24-én, szombaton, helyi idő szerint körülbelül 16 órakor indult el a Czerwonakban, a Słoneczna utcában található otthonából. Azóta nem tért haza, és a hozzátartozóival sem lépett kapcsolatba – írja az In Poland.

Vlada Volosina körülbelül 156 centiméter magas, karcsú testalkatú, haja világos, melírozott. A rendőrség tájékoztatása szerint feltűnő sminket is viselhetett. Eltűnésekor kék kabát, farmernadrág és barna sportcipő volt rajta.

A rendőrség arra kéri azokat, akik bármilyen információval rendelkeznek a lány hollétéről, hogy jelentkezzenek a czerwonaki rendőrőrsön. Bejelentést az 516 878 940-es telefonszámon, illetve a 112-es segélyhívón lehet tenni.

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