Már 24 halálos áldozata van a kaliforniai erdőtűznek

Összesen 24 ember halt meg a kaliforniai erdőtüzek következtében – írja a CNN a Los Angeles-i hatóságok friss adatai alapján.

A tűz továbbra is súlyos károkat okoz, az első 11 nap alatt a bozóttüzek több mint 40 ezer hektárnyi területet égettek fel, az Eaton és Palisades tüzek pedig Kalifornia történetének második és negyedik legnagyobb katasztrófájává váltak.

A tűzoltók a szélcsendes hétvégén meg tudták állítani a tüzek terjedését, de a szél erősödésére figyelmeztetnek a meteorológusok. A kormányzó további ezer Nemzeti Gárda tagot vezényelt a tűzoltási munkálatokhoz, és rendelt el építési szabályok felfüggesztését a gyorsabb újjáépítés érdekében.

Több mint 100 ezer embert evakuáltak, és az evakuált területeken éjszakai kijárási tilalmat vezettek be. Az erdőtűzben eddig több mint 10 ezer ingatlan semmisült meg, és több hollywoodi híresség háza is leégett. A tűz megfékezését a szélsőséges időjárás, a szél és az elavult vízellátó rendszer nehezíti, miközben Los Angelesben tűztornádó is kialakult.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: MTI/AP/John Locher