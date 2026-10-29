Már több mint 60 halottja van a spanyolországi vasúti szerencsétlenségnek

Már legkevesebb 64 halottja van a spanyolországi Urda település közelében szerdán történt vasúti szerencsétlenségnek – közölte Emiliano García Page, Kasztília-La Mancha tartományi elnöke újságírónak nyilatkozva a baleset helyszínén.

Tájékoztatása szerint a holttestek kiemelése még nem fejeződött be, keresőkutyák segítségével kutatnak az áldozatok után a roncsok között.

Mérhetetlen tragédiának nevezet a balesetet, amely mélyen megrázta az egész régiót.

A balesetben több mint 80-an megsérültek, közülük 58-an kerültek eddig kórházba, 15-en súlyos állapotban.

Az áldozatok többsége az Iryo társaság nagysebességű járatán utazott, amelybe belerohant a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) nagysebességű vonata Madrid és Sevilla között. A két járaton több mint 500-an utaztak.

Óscar Puente közlekedési miniszter sajtótájékoztatóján elmondta: reggel informatikai hiba miatt leállt az automatikus vezérlőrendszer egy 63 kilométeres szakaszon Toledo megyében, ezért az ott haladó vonatok is megálltak. A rendszer felügyeletét a madridi Atocha pályaudvaron működő irányítóközpont vette át, és útnak indította a Renfe járatát, miközben az Iryo járata a vágányon vesztegelt.

„Ez egy olyan döntés, amely megmagyarázhatatlan körülmények között született” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a baleset miatti felelőséget a most indult vizsgálat állapítja majd meg.

A miniszterelnöki hivatal közölte: Pedro Sánchez kormányfő a nap folyamán tragédia helyszínére utazik, hogy személyesen tájékozódjon a történtekről.

Andalúzia tartomány autonóm kormánya háromnapos hivatalos gyászt rendelt el a régióban a szerencsétlenség miatt.

Spanyolországban 1992 óta közlekednek nagysebességű vonatok, azóta ez volt a harmadik halálos kimenetelű baleset.

A első, és az eddig legsúlyosabb baleset 2013-ban történt Santiago de Compostela közelében, amelyben 80 ember vesztette életét, és több mint százan megsérültek. A legutóbbi, idén januárban bekövetkezett szerencsétlenségben januárban 46-an haltak meg Córdoba közelében.

Fotó: Getty Images

MTI

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