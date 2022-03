Mark Rutte: Hollandia is befogadja a menekülőket

Hollandia nagyvonalúan nyújt menedéket az Ukrajna elleni orosz invázió elől menekülőknek – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Mark Rutte holland miniszterelnök.

Az NLTimes holland hírportál jelentése szerint Rutte hangsúlyozta, hogy a menekültáradat “nagyon is érzékelhető” következménye lesz a háborúnak. A kormányfő elmondta, hogy a menekülteket többségében Lengyelország fogadja be, de már Hollandia is felkészült az elhelyezésükre, növeli befogadó-kapacitásait.

A hírportál szerint Hollandia Lengyelországnak is felajánlotta segítségét, Rutte a napokban tárgyalt erről, Andrzej Duda lengyel elnökkel és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel. “Ennyi menekült befogadása óriási munka, ha tudunk segíteni a Lengyelországnak, természetesen minden tőlünk telhetőt megteszünk” – idézte a miniszterelnök szavait az NLTimes.

Hétfőn a helyi sajtó arról írt, hogy eddig 50 menekült érkezett Hollandiába, őket az ország legnagyobb menekülttáborában a Ter Apel-ben található befogadó-központban helyezték el.

Rutte a sajtótájékoztatón arra is kitért, hogy szerdán telefonbeszélgetést folytatott Volodomir Zelenszkíj ukrán elnökkel, és megerősítette neki Ukrajna támogatását. Arról is tájékoztatott, hogy Zelenszkíj felkérésére videóüzenetet küld majd az ukrán népnek.

Rutte véleménye szerint “az orosz agresszió példa nélküli” és immáron civileket is sújt. Elmondta: kormánya arra kérte az ENSZ-t, hogy hozzon létre különbizottságot az Ukrajnában történtek feltérképezésére és az esetleges háborús bűnök azonosítására.

A holland kormányfő a Zelenszkijjel folytatott szerdai beszélgetésen hangsúlyozta az esetleges háborús bűnökre vonatkozó bizonyítékok összegyűjtésének fontosságát is. “Az emberi jogok megsértése nem maradhat büntetlenül. Az igazságszolgáltatásnak működnie kell”- jelentette ki.

A holland sajtó szerdán arról tudósított, hogy mintegy 200 holland jelentkezett önkéntesnek, hogy az ukrán hadsereggel harcoljon Oroszország ellen. Az ukrán elnök vasárnap jelentette be, hogy külföldi állampolgárokból álló alakulatot hozna létre.

