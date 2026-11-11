Megállapodás született az EU 2027-es költségvetéséről

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament tárgyalói megállapodásra jutottak szerda hajnalban az Európai Unió 2027-es költségvetéséről, ami 199,7 milliárd euró kötelezettségvállalási és 211,5 milliárd euró kifizetési előirányzatot tartalmaz.

Az EU 2027-es költségvetése a jelenlegi, 2021-2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keret (MFF) hetedik, egyben utolsó éves költségvetése.

A brüsszeli közlemény szerint az elért megállapodás biztosítja, hogy a jövő évi költségvetés megfelelő szintet képviseljen az elfogadott szakpolitikák és programok végrehajtásához. Szavatolja, hogy az EU képes legyen kezelni a válságokat és kihívásokat, köztük az ukrajnai és közel-keleti helyzetet, valamint lehetővé teszi az előre nem látható körülményekre való reagálást is – írták.

Forrás: MTI

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