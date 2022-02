Megérkezett Lengyelországba a brit katonai kontingens

Leszállt csütörtökön a varsói repülőtéren az ukrán válság miatt Lengyelországba vezényelt, 350 brit katonát szállító repülőgép. Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter ez alkalomból a NATO-tagállamok szolidaritása jelének nevezte a lengyelországi brit kontingens bővítését.

Azt, hogy Nagy-Britannia újabb katonákat vezényel Lengyelországba, hétfőn Ben Wallace brit védelmi miniszter jelentette be, miután Londonban Blaszczakkal tárgyalt.



A lengyel nemzetvédelmi miniszter a brit katonák megérkezése alkalmából tartott csütörtöki varsói sajtóértekezletén aláhúzta: a brit elitegység, a királyi tengerészgyalogság tagjainak telepítése “jelentős módon erősíti a biztonságot a NATO keleti szárnyán”.



Blaszczak kijelentette: Varsó az észak-atlanti szövetség államai szolidaritása jelének tekinti, hogy a szombat óta Lengyelországba folyamatosan szállított 1700 amerikai katona mellett brit katonák is érkeznek.



Felidézte: a brit katonák jelen vannak a 2016 óta Lengyelországban állomásozó nemzetközi NATO-zászlóalj soraiban, tavaly évvégétől pedig a brit hadsereg száz műszaki szakértője is segít a határőrizeti létesítmények megerősítésében a lengyel-fehérorosz határon.



A brit katonák, a bejelentések szerint, a lengyelekkel közös gyakorlatokon vesznek majd részt, támogatják lengyel partnereiket a vészhelyzeti tervezésben és azon kapacitáserősítésében is, amely az orosz fegyveres erőknek az Ukrajna határainál észlelhető összevonásával függ össze.



Délután Varsóban tárgyal Boris Johnson brit miniszterelnök.

