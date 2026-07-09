Meghalt Bonnie Tyler

Hetvenöt éves korában elhunyt Bonnie Tyler énekesnő – adta hírül a BBC. A walesi rockénekesnő nevéhez olyan klasszikussá vált slágerek fűződnek, mint a Total Eclipse of the Heart, az Itʼs a Heartache és a Holding Out for a Hero.

Az énekesnő hivatalos weboldalán közzétett üzenet így szólt:

„Bonnie családja és csapata megtört szívvel jelenti be, hogy Bonnie tegnap este váratlanul egy portugáliai kórházban elhunyt.”

Májusban mesterséges kómába helyezték a dél-walesi Skewenből származó előadót, miután Portugáliában sürgősségi bélműtéten esett át – olvasható a BBC cikkében. A múlt hónapban szóvivője azt nyilatkozta, hogy a művész felépült a kómából, de továbbra is „nagyon beteg és intenzív osztályon van”.

A július 9-én reggel kiadott hivatalos közlemény így folytatódott:

„Hamarosan kiadunk egy további nyilatkozatot, de most a tragédia kezeléséhez a magánélet védelmét kérjük.”

Bonnie Tyler Gaynor Hopkins néven született Walesben. Roger Bell tehetségkutató fedezte fel egy swansea-i klubban, és 1977-ben adta ki első kislemezét, a Lost in France-t. Ugyanebben az évben jelent meg Itʼs a Heartache című country-pop balladája, amely a negyedik helyet érte el a brit kislemezlistán, míg az amerikai Billboard Hot 100-as listán a harmadik helyet szerezte meg.

Legnagyobb slágere, a rockosabb Total Eclipse of the Heart hat évvel később, 1983-ban jelent meg – ezúttal az Atlanti-óceán mindkét partján a slágerlisták élére került. Ezzel ő lett az első walesi, aki az Egyesült Államokban listavezető találatot szerzett.

A Meat Loaf dalszövegírója, Jim Steinman által írt drámai szám eredetileg a Szerelmes vámpírok címet viselte, mivel a Nosferatu musicalváltozatához írták.

A slágerért Grammy-jelölést kapott, további két jelölést pedig a Faster Than the Speed ​​of Night című albumért és a Here She Comes című kislemezért. Steinman írta másik nagy 1980-as évekbeli pop-rock himnuszát is, a bombasztikus Holding Out for a Hero című számot, amelyet a Footloose filmzenéjéhez vettek fel, majd később a Shrek 2-ben is szerepelt.

Nyitókép: Getty Images



kultura.hu

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