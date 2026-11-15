„Dicsőség az UPA-nak” feliratokat festettek varsói emlékművekre

A lengyel rendőrség ismeretlen elkövetőket keres, akik két történelmi emlékművet rongáltak meg Varsóban. A műalkotásokra a „Dicsőség az UPA-nak” (SLAVA UPA) feliratot festették.

Az egyik megrongált objektum a varsói gettó hőseinek emlékműve, amely a Lengyel Zsidóság Történetének POLIN Múzeuma közelében található. A másik az egykori Lengyel Néphadsereg (LWP) 1. hadseregének katonái előtt tisztelgő emlékmű.

A rendőrség tájékoztatása szerint november 14-én, szombaton nyomozók és bűnügyi technikusok vizsgálták át a helyszíneket, és bizonyítékokat gyűjtöttek.

Bartłomiej Śniadala rendőrségi szóvivő közlése szerint az elkövetők azonosítása folyamatban van.

A lengyel Zsidó Történeti Intézet Egyesülete határozottan elítélte a történteket, hangsúlyozva, hogy a vandalizmus a holokauszt áldozatainak és a zsidó ellenállás hőseinek emlékét sérti. A szervezet szerint Lengyelország négy városában összesen 11 emlékművet érintettek már hasonló rongálások.

Az ukrán nagykövetség szerint orosz provokációról lehet szó

Az ukrán nagykövetség szintén elítélte az esetet. A varsói diplomáciai képviselet szerint a történtek az Oroszország által az európai országokban folytatott hibrid hadviselés részét képező provokációk lehetnek.

A nagykövetség egyúttal a történelmi emlékhelyek védelmének fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra kérte a Lengyelországban élő ukránokat, hogy ne fogadjanak el gyanús pénzkereseti ajánlatokat.

Kárpátalja.ma

Forrás: news.novyny.live

Nyitókép: Radek Pietruszka/PAP

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