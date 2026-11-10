Sztrájkolnak a spanyol mozdonyvezetők

Két héten belül másodszor léptek sztrájkba a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) mozdonyvezetői a vasútbiztonságot növelő ígéretek teljesítésének elmaradása miatt; a tiltakozóakció komoly fennakadásokat okozott a madridi és barcelonai elővárosi közlekedésben kedd reggel.

A Renfe tájékoztatása szerint a katalán Rodalies elővárosi vonalon a reggeli csúcsidőszakban nem teljesült az előírt 66 százalékos minimális szolgáltatási szint. A tervezett 25 járatból végül csak 11 indult el.

Jelentős késésekkel és útvonalmódosításokkal szembesültek a madridi Cercanías elővárosi vonal utasait is. Több járatot töröltek az utolsó pillanatban.

A sztrájk miatt a szokásosnál kevesebben voltak reggel a pályaudvarokon, a szolgáltató előre figyelmeztetett a várható fennakadásokra és alternatív közlekedési eszközök használatát javasolta ezen a napon.

Forrás: MTI

(Nyitókép: AFP/Jorge Guerrero)



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