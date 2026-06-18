150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza a brit kormány
A brit kormány 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza a befagyasztott orosz tőke jövedékéből.
A londoni védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a 752 millió fontos finanszírozás annak a 2,26 milliárd font értékű fegyvervásárlási hitelcsomagnak a része, amelyet Nagy-Britannia a szankciók keretében zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából képzett.
A csütörtökön bejelentett összeget Ukrajna a drónok gyártása mellett 350 légvédelmi rakéta – köztük könnyű, több feladatra használható, drónok és manőverező robotrepülőgépek ellen is bevethető rakéták (Lightweight Multirole Missile, LMM) –, valamint földi telepítésű radarok vásárlására is felhasználhatja.
Forrás: MTI
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