Kémkedéssel vádolt ukrán férfit fogtak el Németországban

Németországban őrizetbe vettek egy 53 éves ukrán állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy az orosz hírszerzés megbízásából katonai jelentőségű információkat gyűjtött. A német szövetségi ügyészség szerint a férfi többek között páncélozott harcjárművek, lőszerek és robbanóanyagok gyártásáról, valamint a NATO katonai létesítményeiről szerzett adatokat.

A Reuters beszámolója szerint a német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség munkatársai október 22-én, a Brandenburg tartományban található Odera–Spree járásban fogták el a Vadim J. néven azonosított férfit.

Az ügyészség gyanúja szerint a férfi tavaly július óta tartotta a kapcsolatot az orosz titkosszolgálattal egy közvetítőn keresztül. A nyomozók úgy vélik, hogy célzottan gyűjtött katonai jelentőségű információkat Németország területén, majd továbbította azokat az orosz félnek.

A gyanúsított az adatok egy részét nyilvánosan hozzáférhető forrásokból szerezhette meg, más információkhoz azonban a védelmi iparban dolgozó személyeken keresztül juthatott hozzá.

A Bundeswehr litvániai dandárja is érdekelhette

A nyomozók szerint a férfi a páncélozott járművek, a lőszerek és a robbanóanyagok előállítása mellett katonai személyzettel, hadiipari vállalatokkal és a NATO keleti szárnyának védelméhez kapcsolódó létesítményekkel összefüggő adatokat is gyűjtött.

Sajtóinformációk szerint különös figyelmet fordított a Bundeswehr 45. páncélosdandárjára, amelyet litván dandárként is emlegetnek. Az alakulat feladata Litvánia és a NATO keleti szárnyának védelmi megerősítése.

A férfi szombaton áll a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság elé, ahol letartóztatásáról dönthetnek majd.

Kárpátalja.ma

Forrás: shtab.info

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