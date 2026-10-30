NNI: elfogtak egy ukrán-magyar szökevényt Csehországban

Elfogtak egy kábítószer birtoklása és rablás miatt körözött 28 éves ukrán-magyar kettős állampolgárságú férfit a csehországi Brnóban – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a férfi nemrég került a rendőrség TOP50-es körözési listájára, miután a Pesti Központi Kerületi Bíróság – egy kábítószer birtoklása miatt indult eljárásban – februárban elfogatóparancsot adott ki ellene, a Fővárosi Törvényszék pedig rablás miatt kereste.

A rablás miatt indult ügyben többéves szabadságvesztésre ítélték a férfit, aki 2025 szeptemberében Budapesten egy külföldi állampolgártól erőszakkal elvette a táskáját, majd megtámadta őt. A bűncselekmény után az elkövető elhagyta a helyszínt, de órákkal később visszatért, és több parkoló gépkocsit feltört

– tették hozzá.

A férfinak már hónapokkal korábban be kellett volna vonulnia a börtönbe, de mivel ez nem történt meg, kiadták ellene a körözést.

A nyomozók kiderítették, hogy a szökevény Csehországban rejtőzködhet, majd a cseh és a magyar rendőrök pár napon belül meg is találták a férfi lehetséges tartózkodási helyét, illetve munkahelyét.

Végül október 27-én délelőtt egy Brno melletti gyárban fogták el.

A férfit a helyi rendőrök őrizetbe vették, jelenleg zajlik a kiadatási eljárása, sorsáról a cseh bíróság napokon belül dönt – áll a közleményben.

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