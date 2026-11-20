Az ENSZ 1989. november 20-án fogadta el a gyermeki jogokról szóló egyezményt – A gyermekek jogainak konvencióját -, amelyet Magyarország 1990. március 19-én írt alá.

Magyarországon 1997-ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes napját, amelyről Európa-szerte megemlékeznek. Az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt 1997-ben fogadta el, a jogszabályba mindazok a gyermeki jogok bekerültek, amelyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye rögzít.

A jogszabály meghatározza a gyermekek jogait, szabályozza a szülők, a nevelők, az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a civil szervezetek feladatait a gyermekvédelem, valamint a gyermekek jogainak érvényesítése területén.

Forrás: ezenanapon.hu

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