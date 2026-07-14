Lengyel vadászgépek orosz felderítő repülőgépet fordítottak vissza

A Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló, Il-20 típusú orosz felderítő repülőgépet fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden – közölte Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-en.

Az incidens kedden 12 óra után történt, amikor az orosz gép a lengyel tengerpart középső szakaszán fekvő Ustkától körülbelül 30 kilométerre repült.

A légtérellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett az Il–20-assal, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagynia a légteret. Erre a gép Oroszország irányában távozott

– áll a miniszteri bejegyzésben.

Az esetről Kosiniak-Kamysz a rendszeres keddi kormányülés után rendezett sajtóértekezletén is beszámolt. Elmondta: az Il–20 elfogására a nemzetközi vizek felett került sor. Hozzátette: hosszú idő óta az első olyan esetről van szó, amikor egy orosz gép „megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát, és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét”.

A miniszter úgy értékelte: az incidens azt bizonyítja, hogy Moszkva „folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez, és ellenséges minden NATO-tagállammal”.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció, Wikipédia

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