Oscar-díj: idén megint van magyar jelölt

Jacques Audiard Emilia Pérez című, spanyol nyelvű musicalje kapta a legtöbb, 13 jelölést csütörtökön Los Angelesben az amerikai filmakadémia díjaira. Idén ismét van magyar jelölt: A brutalista című film vágója, Jancsó Dávid is esélyes az Oscarra.

Az Emilia Pérezt tíz-tíz jelöléssel követi A brutalista, valamint a Wicked című Broadway-darab filmváltozata. A pápaválasztásról szóló Konklávé és a Bob Dylan korai éveit bemutató Sehol se otthon egyaránt 8 jelölést kapott.

Mind az öt film esélyes az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) díjára a legjobb film kategóriában, amelyben még az Anora, a Nickel Boys, az I’m Still Here, A szer és Denis Villeneuve Dűne: Második rész című sci-fije is verseng.

A Budapesten forgatott A brutalista rendezője, Brady Corbet, aki csaknem tíz évig küzdött azért, hogy filmje megszülessen, jelölést kapott a legjobb rendező kategóriában, amelyben Jacques Audiard (Emilia Pérez), Coralie Fargeat (A szer), Sean Baker (Anora) és James Mangold (Sehol se otthon) indul még a díjért.

A brutalista főszereplője, Adrien Brody a legjobb színész kategória díjesélyese Ralph Fiennes (Konklávé), Sebastian Stan (The Apprentice – A Trump-sztori), Timothée Chalamet (Sehol se otthon) és Colman Domingo (Sing Sing) társaságában.

A brutalistát a legjobb férfi mellékszereplő (Guy Pearce), női mellékszereplő (Felicity Jones), eredeti filmzene (Daniel Blumberg), eredeti forgatókönyv (Brady Corbet, Mona Fastvold), produkciós tervezés (Judy Becker) és a legjobb operatőr (Lol Crawley) Oscarjára is jelölték.

A film vágójaként pedig Jancsó Dávid is jelölést kapott, aki korábban dolgozott Corbet Egy vezér gyermekkora című filmjén is.

A legjobb vágás kategória Oscar-díjára Jancsó Dávid mellett Juliette Welfling (Emilia Pérez), Nick Emerson (Konklávé), Myron Kerstein (Wicked) és Sean S. Baker (Anora) esélyes még.

A brutalistán kívül az ugyancsak Oscar-díjra jelölt Maria című életrajzi dráma és a Dűne: Második rész című film elkészítésében is számos magyar filmes szakember dolgozott. Pablo Larraín chílei rendező Angelina Jolie-val forgatott Maria című filmjét Edward Lachman fényképezte, aki a legjobb operatőr kategóriában lett jelölt.

Denis Villeneuve Dűne-folytatása pedig öt díjra esélyes: a legjobb film mellett a legjobb operatőr (Greig Fraser), látványeffektus, hang és produkciós tervezés kategóriában is elnyerheti az Oscart.

Káel Csaba mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos közleményben gratulált Jancsó Dávidnak és minden magyar filmesnek, aki hozzátett A brutalista, a Dűne és a Maria világsikeréhez.

„Példaértékű a filmiparban az állam és a magánszektor összefogása, ami az elmúlt években lehetővé tette olyan magas minőségű mozgóképek létrehozását Magyarországon, melyek a világ filmgyártásának élvonalából is kiemelkednek. Mindnyájunk elismerése megilleti a filmek kiváló hazai koproducereit, továbbá a Nemzeti Filmintézet Filmlabor elsőrangú szakembereit – elkötelezett munkájuk híre döntő indok volt, hogy a különleges technikával készült A brutalista és a Maria gyártását Magyarországra hozták az alkotók”

– hangsúlyozta Káel Csaba.

A filmakadémiától ugyancsak tíz jelölést kapott a Wicked című musical, többek között Oscart kaphat főszereplője, Cynthia Erivo is a legjobb színésznő kategóriában, amelyben Fernanda Torres (I’m Still Here), Demi Moore (A szer), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) és Mikey Madison (Anora) esélyes még.

A legjobb férfi mellékszereplő mezőnyben Guy Pearce (A brutalista) mellett Yuriy Borisov (Anora), Edward Norton (Sehol se otthon), Kieran Culkin (Rokonszenvedés) vagy Jeremy Strong (The Apprentice – A Trump-sztori) kaphat Oscart, a legjobb női mellékszereplő kategóriában pedig Felicity Jones (A brutalista) mellett Zoë Saldana (Emilia Pérez), Monica Barbaro (Sehol se otthon), Ariana Grande (Wicked) vagy a Konklávé apácáját alakító Isabella Rossellini.

A legjobb animációs film kategóriában az Agymanók 2., A vad robot, a Wallace és Gromit: A szárnyas bosszúja, az Egy csiga emlékiratai és az Áradás jutott a jelöltek közé.

A legjobb eredeti forgatókönyv díjáért A brutalista mellett az Anora, a Rokonszenvedés, a September 5 és A szer, az adaptált forgatókönyvek Oscarjáért pedig a Sehol se otthon, a Konklávé, az Emilia Pérez, a Nickel Boys és a Sing Sing indul.

A legjobb operatőr kategóriában A brutalista operatőre, Lol Crawley, a Dűnét fényképező Frazer és a Mariát forgató Lachman mellett Paul Guilhaume (Emilia Pérez) és Jarin Blaschke (Nosferatu) kapott jelölést.

A legjobb nemzetközi film mezőnyben a brazil I’m Still Here, a dán The Girl with the Needle, a francia Emilia Pérez, a német A szent füge magja és a lett Áradás verseng a díjért.

A legjobb eredeti filmzene jelöltjei között A brutalista mellett az Emilia Pérez, a Konklávé, A vad robot és a Wicked szerepel.

A legjobb dokumentumfilm Oscar-díjára a Porcelain War, a Black Box Diaries, a Soundtrack to a Coup d’Etat, a Nincs más föld és a Sugarcane: Az eltemetett igazság, a legjobb rövid dokumentumfilmnek járó díjra pedig a Death by Numbers, az I Am Ready, a Warden, az Incident, az Instruments of a Beating Heart és a The Only Girl in the Orchestra esélyes.

Az ABC tévécsatornán és az amerikai filmakadémia digitális platformjain élőben közvetített eseményen az Oscar-díj 23 kategóriájának jelöltjeit Rachel Sennott és Bowen Yang olvasta fel. A jelölésekről a filmakadémia csaknem 10 ezer szavazásra jogosult tagja döntött. A Los Angelesben és környékén pusztító tűzvész miatt a jelöléseket az eredetileg tervezettnél csaknem egy héttel később hozták nyilvánosságra.

A 97. Oscar-gálát március 2-án rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban. Élő közvetítését mintegy 200 országban és térségben láthatja a közönség.

Forrás: MTI