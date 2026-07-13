Október 27-re írták ki a parlamenti választásokat Izraelben

Az izraeli parlament, a kneszet október 27-re írta ki a parlamenti választásokat – jelentette a helyi média július 12-én, vasárnap.

A kneszet július 17-én oszlatja fel magát, a választásokat pedig a törvényben meghatározott lehető legkésőbbi időpontban, október 27-én tartják. A parlament utolsó ülésnapjain folytatódik a törvényalkotás, a Benjámin Netanjahu miniszterelnök és az ultraortodox pártok közötti politikai megállapodás alapján kiválasztott törvényjavaslatokról még szavaznak.

Izrael történetének egyik legviharosabb parlamenti ciklusa zárul, amelynek kezdetén a kormány igazságügyi jogrendet átalakító törvénykezése ellen hetente tömegtüntetések voltak. Később a 2023. október 7-i terrortámadás, a túszok kiszabadításáért folytatott küzdelem és háború következett.

1988 óta először rendezik meg az eredetileg kitűzött időpontban Izraelben a parlamenti választásokat. Arról még nem született döntés, hogy a pártlistákat, -a képviselőjelöltek nevét- 45 vagy 50 nappal a választás előtt kell benyújtani.

Július 17-én a kneszet nyári szünetre vonul, a kabinet ügyvivő kormánnyá alakul, és a választásokig csak közös megegyezéssel elfogadott rendeletek, illetve sürgős biztonsági ügyek kerülhetnek napirendre.

A következő napokban az ultraortodox pártokkal kötendő politikai alku szerint a miniszterelnök várhatóan jelentős engedményeket tesz annak reményében, hogy a vallásos pártok a választásokat követően egységesen mellette maradnak, támogatják jövendő koalícióját.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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