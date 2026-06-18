Prágában késeltek halálra egy kárpátaljai fiatalt

Halálos kimenetelű verekedés történt június 15-ére virradó éjszaka Prága belvárosában, a Trojická utcában található P.M. Club közelében. A tragédia során egy fiatal kárpátaljai férfi életét vesztette, miután mellkason szúrták egy összetűzés során.

A férfi halálának hírét családtagjai megerősítették.

A cseh sajtó beszámolói szerint több férfi között alakult ki vita, amely rövid időn belül tettlegességig fajult. A verekedés során az egyik résztvevő súlyos, mellkast érő késszúrást szenvedett.

A helyszínre kiérkező mentők és rendőrök azonnal megkezdték az életmentést, azonban a férfi sérülései olyan súlyosnak bizonyultak, hogy már nem tudták megmenteni az életét.

Közösségi oldalakon megjelent információk szerint az áldozat a Técsői járásban található Bustyaháza (Bustino) település lakosa volt. Hozzátartozói, barátai és ismerősei megrendülten búcsúznak tőle a közösségi médiában.

A cseh rendőrség a feltételezett elkövetőt a helyszínen őrizetbe vette. A hatóságok szándékos emberölés gyanújával indítottak eljárást ellene. A tragédia pontos körülményeinek tisztázása érdekében a nyomozás továbbra is folyamatban van.

A mukachevo.net nyomán.

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