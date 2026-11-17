Egy 34 éves ukrán állampolgárt vettek őrizetbe a csehországi Plzeňben, miután ittas állapotban rendbontást okozott egy éjszakai szórakozóhely közelében, majd ellenállt a rendőrök intézkedésének. A férfi előbb a járdán végezte dolgát, később pedig megpróbálta levizelni az egyik rendőrt.

Az eset november 15-én, vasárnap hajnalban, nem sokkal öt óra előtt történt a Lindauerova utcában. A városi rendőrség járőrei a környéken tapasztalt éjszakai csendháborítás miatt érkeztek a helyszínre, ahol több tucat fiatal tartózkodott. A rendőrök felszólítására a legtöbben megnyugodtak, egy férfi azonban továbbra is zavarta a közrendet.

A járőrök észrevették, hogy a férfi a járdán végzi a dolgát. Először tagadta a történteket, és trágár szavakkal illette az intézkedőket, később azonban elismerte a szabálysértést, és elfogadta a helyszíni bírságot. Az erről szóló dokumentumokat is aláírta.

A rendőrök azonban a helyszínen maradtak, mivel a férfi továbbra is erősen ittas állapotban volt. Rövid idő múlva ismét rendbontásba kezdett, indokolatlanul az úttestre lépett, és megtagadta az alkoholszondás vizsgálatot.

A férfi a rendőrökkel is vitába keveredett, és azt állította, hogy szerinte a közterületen történő vizelés nem számít törvénysértésnek. Amikor a járőrök ismertették vele a cseh jogszabályokat, a helyzet tovább súlyosbodott: a férfi ismét illetlenül viselkedett, és megpróbálta levizelni az egyik rendőrt.

A rendőrök ezt követően kényszerintézkedést alkalmaztak, a földre vitték, majd a további ellenállás miatt megbilincselték.

Az ügyet most az illetékes közigazgatási bizottság vizsgálja, amely dönt a további eljárásról és az esetleges szankciókról. A cseh sajtó beszámolója szerint az ügyben büntetőeljárásról vagy bírósági ítéletről egyelőre nem érkezett hír.

Az esetről a cseh Krimi Plzeň számolt be november 16-án.

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