Súlyos építőanyaghiány van a német építőiparban

A felmérések több mint harminc éves története során nem volt tapasztalható olyan súlyos építőanyaghiány Németországban, mint manapság a müncheni ifo gazdaságkutató intézet pénteken publikált jelentése alapján.

A magasépítő ágazatban 2,4 százalékponttal 56,6 százalékra emelkedett a hiányt jelző vállalatok aránya az ifo gazdaságkutató intézet felmérésében – jelentette pénteken a müncheni székhelyű gazdaságkutató. Ez a legmagasabb érték a felmérés 1991-es kezdete óta. A mélyépítésben az arány minimálisan csökkent, 44,8 százalékra, amely így is a valaha regisztrált második legmagasabb érték lett.

Az ukrajnai háború kezdete óta drasztikusan súlyosbodott az építőipar alapanyagellátása – mondta Felix Leiss, az ifo kutatója. Betonacélból, amelyet gyakran Oroszországból vagy Ukrajnából importáltak, jelenleg különösen nagy hiány tapasztalható. A bitumennel is vannak ellátási gondok. Egyes régiókban a vállalkozások téglahiányra is panaszkodtak. A szigetelőanyagokból már a háború kitörése előtt is sok helyen hiány volt, a helyzet itt tovább romlott.

Az alapanyaghiány megdrágítja az építkezést. Az alapanyagárak a hiány és a megnövekedett energiaköltségek miatt tovább emelkednek – mondta Leiss.

Az építőipari cégek többsége az ifo felmérésében arról számolt be, hogy a közelmúltban árai megemelésére kényszerült. Jelezték egyúttal azt is, hogy a következő hónapokban is áremelésre kényszerülhetnek. A mélyépítő ágazatban is sok esetben volt tapasztalható drágulás, bár nem olyan gyakran, mint a magasépítésben – tette hozzá.

Az emelkedő építési költségek és a magasabb kamatlábak miatt mostanában egyre több megrendelést mondanak le az ügyfelek, különösen a lakásépítésben – mondta Leiss.

Májusban a magasépítésben a kivitelezők 13,4 százaléka számolt be megrendelések lemondásáról, szemben az áprilisi 7,5 százalékkal és a márciusi 4,6 százalékkal. A mélyépítésben 8,8 százalék volt a lemondási arány májusban az áprilisi 9,3 százalék után. Összességében azonban az ifo intézet (ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) felmérése szerint az építőipar továbbra is magas megrendelési állománnyal rendelkezik.

Forrás: MTI