Szlovéniában végleg felfüggeszthetik a Janssen-oltás alkalmazását

Szlovéniában végleg felfüggeszthetik a Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen koronavírus elleni egyadagos oltásának alkalmazását. Kiderült, hogy összefüggés van egy haláleset és a vakcina használata között – jelentette be Janez Poklukar egészségügyi miniszter kedden, hozzátéve, hogy a vakcinát a jövőben csak “kifejezett kérésre” adják be.

Poklukar sajtótájékoztatóján azt mondta: a haláleset kivizsgálására külön szakmai bizottságot hoztak létre, amely mostanra igazolta, hogy összefüggés volt szeptemberben egy 20 éves nő halála és az említett vakcina alkalmazása között.

Zoran Simonovic, a bizottság koordinátora elmondta: az öttagú testület, amelynek egy neurológus, egy virológus, egy belgyógyász, egy gyógyszerész és egy járványügyi szakember is tagja volt, megállapította, hogy a fiatal nőnél a vakcina belső vérzéshez vezető immun trombocitopéniát váltott ki. Az immun trombocitopénia a véralvadást elősegítő vérlemezkék, a trombociták számának veszélyes mértékű csökkenését jelenti, ami miatt a vér nem tud megalvadni. A halál oka trombotikus stroke, azaz agyvérzés volt – mondta.

“A 20 éves nőnek korábban nem volt olyan betegsége, amely befolyásolhatta volna a tünetek megjelenését az oltás után” – húzta alá a szakember.

Szlovéniában a terhes nők kivételével minden felnőtt számára elérhető volt a Janssen-vakcina. Eddig 120 000 embert oltottak be vele.

A fiatal nő esete a második az országban, amelyben összefüggésbe hozható a vérrögképződés a vakcina felvételével. Egy másik fiatal nőnél is súlyos mellékhatások alakultak ki az oltás után, de időben kapott orvosi ellátást, így felépült.

Forrás: MTI