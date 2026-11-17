Tizenöt ukrán állampolgár sérült meg a prágai vonatbalesetben
Két vonat ütközött össze a prágai főpályaudvaron, a balesetben 46 utas szenvedett könnyebb sérüléseket, köztük 15 ukrán állampolgár – közölte az ukrán külügyminisztérium az Ukrinform hírügynökséggel.
A tárca tájékoztatása szerint az ukrán nagykövetség közölte a sérültekre vonatkozó adatokat. A minisztérium hozzátette, hogy egyelőre nem érkezett megkeresés a külképviselet telefonos forródrótjára.
Az ukrán nagykövetség továbbra is figyelemmel kíséri a helyzet alakulását.
A sajtó beszámolói szerint a két vonat kedden reggel ütközött össze a cseh főváros főpályaudvarának közelében. A balesetben több tucat ember megsérült.
Nyitókép forrása: ČTK/Vít Šimánek
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