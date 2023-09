Tovább nőhet a krónikusan alultáplált emberek száma a háború miatt

2030-ra további 23 millió ember lesz krónikusan alultáplált a világon az orosz–ukrán háború miatt.

Erről az ukrajnai Társadalmi és Gazdasági Kutatóközpont (Center for Social and Economic Research, CASE) számolt be.

A CASE szerint az alultápláltság globális előfordulása 2022-ben 9,2% volt (Afrikában 19,7%). Tavaly 691–783 millió ember éhezett, ami 122 millióval több, mint 2019-ben, a járvány előtt volt.

A háború miatt bizonytalan az élelmiszer-ellátás, így tovább nőhet az éhezők száma a világon. Emellett pedig arra is kitért a tanulmány, hogy több nő éhezik a világon, mint férfi.

Kárpátalja.ma